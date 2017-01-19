Нальчик, 19 января. Полицейский в Ингушетии застрелил своего брата, угрожавшего убить прохожих.

Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, инцидент произошел накануне около 16.00. Вооруженный пистолетом 30-летний безработный во дворе своего дома угрожал прохожим. Житель Малгобека обещал убить их.

За граждан заступился брат злоумышленника, работающий в органах внутренних дел. Вооруженный мужчина выстрелил в него несколько раз. В ответ полицейский открыл огонь из табельного оружия. В результате перестрелки нападавший получил серьезные травмы, не совместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все детали происшествия.

Как ранее писала Газета.Ru, 17-летний подросток признался в убийстве родного брата в Москве.