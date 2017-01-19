ВКС РФ направили курсантов-летчиков на первые полеты

Москва, 19 января. Курсанты вузов ВКС РФ приступили к летной практике на авиационных базах Краснодарского края, Самарской, Саратовской и Тамбовской областей.

Курсанты-пятикурсники впервые сели за штурвалы вертолетов Ми-8 и отрабатывают полеты на малых и средних высотах, а также посадки на необорудованных площадках. После получения реального летного опыта молодые пилоты начнут осваивать вооружение, предназначенное для поражения наземных целей.

Третьекурсники авиационных училищ изучают теорию и проходят практику на тренажерах. Также курсанты совершают первые полеты на учебных самолетах Л-39 в паре с инструкторами. В летной практике участвуют более 500 человек, в ближайшие четыре месяца первые самостоятельные полеты совершат около 1000 курсантов авиационных вузов.

Ранее агентство НСН сообщило, что пилоты морской авиации Черноморского флота провели 224 летные смены, что в сумме составило более 5,5 тысяч летных часов.