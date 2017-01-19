ИГИЛ в Сирии получило двойной удар от ВКС РФ и ВВС Турции

Москва, 19 января. Российские и турецкие вооруженные силы начали первую совместную операцию против сил террористической группировки «Исламское государство» в городе Эль-Баб. С соответствующим заявлением выступил начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской.

Как заявил Рудской, в ходе операции были назначены 36 объектов, которые контролируются боевиками ИГИЛ. Цели для ВКС РФ и турецкой боевой авиации были согласованы предварительно в генеральных штабах и в командовании авиационных группировок обеих стран. К проведению операции были привлечены девять боевых машин ВКС РФ и восемь турецких самолетов, включая четыре многоцелевых истребителя F-16 и четыре истребителя F-4 Phantom.

Уже первые результаты совместных действий авиации России и Турции показали высокую боевую эффективность совместных действий двух авиационных группировок.

Напомним, в настоящее время террористы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) в городе Эль-Баб находится в осаде, которую ведут при поддержке турецких войск силы «умеренной оппозиции». Боевики ответили на осаду рядом терактов против сил оппозиции и турецких войск на территории Сирии.