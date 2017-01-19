Пара в Петербурге пыталась угнать BMW, взяв его на буксир своего ВАЗ

Санкт-Петербург, 19 января. Парочка в Петербурге пыталась угнать BMW, прицепив авто на трос. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому району.

Как стало известно ФАН, в ночь на четверг в 03.54 поступило сообщение о том, что у дома 126 по улице Школьной неизвестные прицепили на трос BMW и потащили в сторону Приморского шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ВАЗ-2110, за рулем которого находился Евгений А. 1986 года рождения. В авто с ним находились девушка. На своем транспортном средстве они тащили иномарку, а в багажнике были обнаружены госзнаки BMW.

Сообщается, что у BMW было разбито заднее стекло двери, повреждена приборная панель, рулевая колонка.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.