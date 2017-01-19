Вор вынес с дачи инспектора ГИБДД под Выборгом оружие и сотни тысяч рублей

Санкт-Петербург, 19 января. Вор проник на дачу инспектора ГИБДД под Выборгом и похитил деньги, оружие и ювелирные украшения, передают источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Ленинградской области.

Инспектора ГИБДД обратился в полицию с заявлением о том, что его дачу под Выборгом обокрали в период с 17 по 18 января. По его словам, из сейфа вынесли 200 тысяч рублей, 500 евро, охотничье ружье «Сайга», пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года, пистолет АФ, сигнальный пистолет, 10 охотничьих ножей, а также ювелирные украшения.

Однако на данный момент уголовное дело не возбуждалось. В полиции объяснили, что необходима дополнительная проверка в связи с непредоставлением документов на похищенное имущество, на земельный участок и на оружие.

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