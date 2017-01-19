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Прифронтовой район Донецка отпразднует Крещение народными гуляньями
Новороссия

Прифронтовой район Донецка отпразднует Крещение народными гуляньями

Сегодня 11:15
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Донецк отпразднует Крещенье работой полевой кухни и народными гуляньями

Донецк, 19 января. В одном из самых пострадавших от обстрелов украинскими силовиками районов Донецка впервые с момента боевых действий пройдет народное гулянье, приуроченное к дню Крещения Господня.

Сегодня глава райадминистрации Петровского района Донецка Максим Жуковский заявил, что в этом районе столицы ДНР впервые с момента боевых действий пройдут массовые гуляния. «Раньше мы не организовывали таких праздников из-за сильных боевых действий во избежание случайных жертв. Сейчас ситуация немного улучшилась, напряжение спало, и мы решили организовать такие мероприятия», — прокомментировал донецкий чиновник.

По его словам, благодаря «хрупкому перемирию» районные власти организовали торжество. Жители Петровского района Донецка смогут посетить развлекательные мероприятия, отведать блюда полевой кухни, приобрести товары на крещенской ярмарке.

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Ирина Селезнева
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