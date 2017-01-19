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Новороссия

Глава ЛНР Плотницкий поздравил жителей Донбасса с Крещением

19 Января 2017 10:39
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Глава ЛНР Плотницкий поздравил жителей Донбасса с Крещением

Луганск, 19 января. Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий обратился к жителям Новороссии с поздравлением.

Глава ЛНР в своем обращении отметил, что праздник Крещения является одним из самых почитаемых для всех православных христиан, он способствует духовному обогащению и единению людей. Также Игорь Плотницкий выразил надежду, что уже в следующем году все желающие смогут окунуться в купель, которая будет построена на территории луганского храма, это будет первая купель Луганской Народной Республики. Завершая свое обращение к гражданам республики, глава ЛНР пожелал мира, согласия, а также крепкого здоровья и долголетия.

Ранее Газета.ру написала: Игорь Плотницкий считает, что в 2017 году будет найден компромисс по конфликту в Донбассе. 

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