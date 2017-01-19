Шестилетний ребенок обнаружил мертвых родителей-наркоманов под Челябинском

Челябинск, 19 января. Шестилетний мальчик обнаружил трупы своих родителей в квартире под Челябинском. Обстоятельства гибели молодых супругов выясняют следователи.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, трагедия произошла в областном центре в Челябинской области. Мертвых маму и папу ребенок обнаружил накануне утром, после этого он вышел на улицу и позвал на помощь. Один из прохожих пошел с ребенком домой, после чего позвонил в полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире 25-летней женщины и 29-летнего мужчины. «При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — подчеркнули в ведомстве.

В СУ СК РФ уточнили, что в квартире обыли бнаружены наркотические вещества и шприц. Сейчас ребенок в находится у бабушки, доследственная проверка продолжается.