Трогательное видео белорусских спасателей покорило россиян

Москва, 19 января. Сеть взорвало видео под названием «Прожить одну жизнь – спасти тысячу».

Ролик был опубликован на канале Youtube МЧС Белоруссии.

Короткий фильм посвящен работе спасателей. На кадрах они оказывают помощь оставшимся в опасности гражданам: спасают людей на воде, тушат пожары, вытаскивают пострадавших из-под обломков зданий, перевозят раненых на вертолетах.

К записи видео сказано, что ролик был снят ко Дню спасателя. Напомним, этот праздник отмечается в Белоруссии 19 января.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», «информативное» интервью с наездником взорвало интернет.