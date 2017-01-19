Минфин РФ сообщил о проблемах с реструктуризацией ипотечных кредитов

Москва, 19 января. В рамках государственной программы помощи ипотечным заемщикам получено около 18,5 тыс. заявок, реструктурировано более 9,5 тыс. кредитов, сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. При этом отмечается, что по итогу проверок заявок на реструктуризацию валютной ипотеки выяснилось, что у некоторых заемщиков достаточно высокие доходы для выполнения условий текущего договора.

По данным министерства, на сегодняшний день получено около 18,5 тыс. заявлений на реструктуризацию ипотечных кредитов в рамках действующей программы помощи ипотечным заемщикам. Отмечается, что в ходе программы уже реструктурировано более 9,5 тыс. кредитов.

При этом в ведомстве отметили, что в ходе проверок выяснилось, что в ряде случаев у заемщиков достаточно высокие доходы для выполнения условий текущего договора. Или же появляются данные о том, что у заемщиков есть в собственности иное жилье, «реализация которого позволила бы исполнить обязательства по кредитному договору». В Минфине считают, что такие случаи требуют судебного разбирательства, сообщает ТАСС.