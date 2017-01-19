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Российские дипломаты оказывают помощь задержанному в Испании россиянину
Весь мир

Российские дипломаты оказывают помощь задержанному в Испании россиянину

Сегодня 10:28
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Российские дипломаты оказывают помощь задержанному в Испании россиянину

Мадрид, 19 января. Российские консулы в Испании оказывают всю необходимую помощь россиянину, который был задержан испанскими властями по запросу ФБР. Об этом в четверг заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

По его словам, правоохранительные органы США подозревают задержанного в совершении мошеннических действий с использованием электронных средств. Ему бесплатно предоставят государственного защитника, который будет представлять интересы россиянина.

«Наше генеральное консульство находится с ним в контакте, консульский сотрудник его посещал. Жалоб на содержание у нашего гражданина нет на данном этапе.  Нашему гражданину оказывается вся необходимая консульская поддержка», — пояснил Долгов ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция Испании задержала российского программиста по запросу ФБР. В США россиянина подозревают в причастности к хакерским атакам.

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