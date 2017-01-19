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Bloomberg назвал число сотрудников, ведущих страничку Цукерберга в Facebook
Весь мир

Bloomberg назвал число сотрудников, ведущих страничку Цукерберга в Facebook

Сегодня 10:29
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Bloomberg назвал число сотрудников, ведущих страничку Цукерберга в Facebook

Вашингтон, 19 января. Порядка десяти сотрудников Facebook ведут публичный аккаунт его основателя Марка Цукерберга в крупнейшей западной соцсети, пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник.

Команда спичрайтеров ведут для основателя Facebook его аккаунт в соцсети. По данным агентства Bloomberg, эти же сотрудники не только готовят публикации, но также отслеживают все комментарии. Их задача заключается в том, чтобы нейтрализовать оскорбительные ответы и убирать спам со страницы Цукерберга. Не остается технологический магнат и без имиджмейкеров, которые формируют его образ — проводят специальные фотосессии и размещают снимки в Сети. Западное издание оценивает страничку Цукерберга несколько политической, однако сам бизнесмен политикой не занимается, пишет Газета.Ru

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Ирина Селезнева
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