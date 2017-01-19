Бард Новиков придумал, как вернуть деньги обманутым пайщикам на Урале



Екатеринбург, 19 января. Обвиняемый в мошенничестве бард Александр Новиков придумал, как вернуть деньги пайщикам коттеджного поселка «Бухта-Квинс».

По его словам, он нашел ивестора, готового вернуть их средства. «На сегодняшний день достигнуто соглашение и мной найден инвестор, который готов вернуть деньги пайщикам путем выкупа паев», — сказал Новиков журналистам.

При этом худрук Уральского государственного театра эстрады отметил, что деньги пайщики смогут начать получать уже в четверг, 19 января.

Как сообщала ранее НСН, Новиков обвиняется в мошенничестве на 36 миллионов рублей с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта-Квинс». По решению суда он сначала был помещен под домашний арест, однако затем Свердловский облсуд отменил это решение, после чего в отношении певца была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, напоминает Ура.ру.