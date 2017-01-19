Видео гигантской трещины во льдах Антарктиды шокировало Сеть

Лондон, 19 января. В Сети опубликовано видео гигантской трещины, образовавшейся во льдах Антарктиды, сообщили антарктическое управление Великобритании.

На YouTube появилась видеозапись гигантской трещины в Антарктиде, которое сделано с помощью беспилотника. Кадры демонстрируют огромный разлом в леднике, появившийся неподалеку от научно-исследовательской станции «Халли-6». Специалисты обратили внимание, что трещина образовалась еще в октябре прошлого года.

Ученые опасаются, что разлом может отрезать британскую станцию от остального континента. Они намерены перенести станцию еще на 23 километра дальше от трещины.

В декабре прошлого года ученые впервые посетили огромный, двухкилометровой ширины ледяной кратер в Восточной Антарктиде, передает «Газета.ru».