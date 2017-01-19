Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» заложат в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 января. Средне-Невский судостроительный завод 25 января заложит корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ РФ «Иван Антонов».

Об этом сообщается на официальном сайте завода.

Как рассказали представители предприятия, контракт на строительство серии кораблей был подписан с Минобороны РФ в апреле 2014 года. «Иван Антонов» является вторым кораблем серии.

Судно проекта 12700 предназначено для уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Корабль делает это на безопасном для техники расстоянии. Водоизмещение составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров. Скорость «Ивана Антонова» при полном водоизмещении достигает 16,5 узла. На корабле могут служить 44 человека.

Как ранее писало URA.RU, Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет с корабля «Адмирал Григорович».