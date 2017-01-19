«КамАЗ-мастер» может пропустить ралли-марафон «Дакар-2018»

Москва, 19 января. Российская команда «КамАЗ-мастер» победой на ралли-марафоне «Дакар» в очередной раз подтвердила свой уровень и квалификацию.

Лидером стал экипаж Эдуарда Николаева, второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова, а пятое досталось команде Айрата Мардеева. Однако россияне могут пропустить известный ралли-марафон в будущем году.

По словам руководителя команды «КамАЗ-мастер» Владимира Чагина, нужно проделать титаническую работу, чтобы сохранить лидерство, а также подготовить отличную команду на 2018 год, ведь регламент соревнований претерпел некоторые изменения.

«Необходимо подготовить спортивный двигатель объемом 13 л, которого у нас еще нет. Это очень дорогостоящие изменения, которые мы можем не потянуть. Тем не менее мы продолжим усердно работать», — цитирует газета «Известия» Чагина.

Отметим, что организаторы «Дакара» второй год кряду вносят ограничения по объему двигателей.