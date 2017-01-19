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Курьер ИГИЛ с грузом взрывчатки задержан в Турции
Происшествия

Курьер ИГИЛ с грузом взрывчатки задержан в Турции

Сегодня 10:28
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Курьер ИГИЛ с грузом взрывчатки задержан в Турции

Стамбул, 19 января. Благодаря оперативным сведениям, турецкой полиции в провинции Шанлыурфа удалось задержать сирийца, выполнявшего обязанности курьера террористической группировки «Исламское государство». Мужчина по имени Абуд Маххо провозил по территории Турции взрывчатку.

При перемещениях по Турции сирийский курьер исламских террористов был чрезвычайно опасен — на своем теле он провозил три запала для ручных гранат, три дистанционных взрывателя и 3,5 килограмма гексогена — по мощности такая масса соответствует примерно 5 килограммам тротила. После задержания курьер дал признательные показания и показал, где он спрятал взрывчатку.

Как сообщает CNN Turk, турецкие правоохранительные органы отметили сходство полученных от курьера ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) взрывчатых материалов с бомбами, использованными в ходе терактов в Стамбуле, Анкаре и Газиантепе.

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Валентин Меликов
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