Водитель насмерть сбил пенсионерку в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 января. Житель Петербурга, управляя иномаркой Honda CR-V , сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

От полученных травм 78-летняя женщина скончалась до приезда врачей скорой помощи. Трагедия произошла накануне вечером на улице Седова. Водителем оказался инженер. При проверке полиция обнаружила у него выписки по штрафам за 27 нарушений ПДД. Ни один из штрафов оплачен не был.