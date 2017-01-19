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Новороссия

ДНР: три дома в Зайцево повреждены в результате обстрела ВСУ

19 Января 2017 10:15
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ДНР: обстрелом ВСУ в пригороде Горловки повреждены три дома 

Донецк, 19 января. Киевские войска в ночь перед Крещением открыли огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки. Как сообщил и.о. главы городской администрации Иван Приходько, в результате обстрела повреждения получили три жилых частных дома. 

По данным Приходько, в ночь на четверг ВСУ обстреляли поселок Зайцево. В результате чего прямыми попаданиями оказались повреждены три жилых частных дома. В частности, в Никитовском районе поселка по улице Брусилова, 30, повреждены кровля, стены и перекрытие. По улице Полетаева, 185 — кровля и стены, а по улице Полетаева, 158 — кровля посечена осколками.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, информация о жертвах и пострадавших не поступала. 

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Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки 682 раза обстреляли прифронтовые территории ДНР, выпустив 28 152-мм артиллерийских снарядов, 193 мины калибром 120 и 82 мм, а также 359 боеприпасов из различных типов гранатометов. 

Олеся Волкова

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