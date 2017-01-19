Волочкова нежится на Мальдивах и «бомбит»​ соцсети голыми селфи

Мале (Мальдивы), 19 января. Известная российская балерина Анастасия Волочкова сейчас находится в отпуске на Мальдивах, именно здесь она сделала множество недвусмысленных фото для своих поклонников.

Российская селебрити Анастасия Волочкова любит делать фото в пикантных бикини, демонстрировать свою растяжку и показываться на снимках из бани. Однако на Мальдивах в этот раз она превзошла все ожидания фанатов. Вместо элегантного платья балерина показала обнаженку. На фото, которое уже получило свыше четырех тысяч лайков и комментов от поклонников, Волочкова стоит голой. Ее наготу закрывает шикарная зеленая растительность, а обнаженную грудь селебрити прикрывает рукой.