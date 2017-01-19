Трое преступников с пистолетами ограбили банк «Россгострах» в Петербурге

19 Января 2017 10:12 44

Санкт-Петербург, 19 января. Трое неизвестных, угрожая пистолетом, ограбили банк «Росгосстрах» в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Кировскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшую среду от менеджера банковского учреждения 1993 года рождения поступило сообщение о том, что 18 января в 20.05 трое неизвестных вошли в помещение банка «Росгосстрах», расположенного на бульваре Новаторов, и, угрожая пистолетом, похитили деньги в сумме 91000 рублей и 200 долларов. Затем преступники скрылись с места происшествия.

Сообщается, что на момент кражи в помещении находилась только заявитель.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.