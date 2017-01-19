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В 2016 году в Исаакиевском соборе было официально проведено 640 богослужений
Общество

В 2016 году в Исаакиевском соборе было официально проведено 640 богослужений

Сегодня 10:06
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В 2016 году в Исаакиевском соборе было официально проведено 640 богослужений

Санкт-Петербург, 19 января. Русская православная церковь, в пользование которой переходит Исаакиевский собор, никоим образом не сможет помешать функционированию музея, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Русская православная церковь, в пользование которой переходит Исаакиевский собор, никоим образом не сможет помешать функционированию музея. Согласно официальным данным, только за прошлый год в храме состоялось 640 богослужений: то есть практически две службы в день. Тем не менее, музей исправно работал и приносил немалый доход. Более того, в Исаакиевском соборе успевали проводить ремонтные и реставрационные работы.

Всего же в комплексе состоялось 1240 церковных обрядов. Поэтому доводы противников передачи храма в пользование РПЦ – несостоятельны. Служба в соборе не мешала проведению экскурсий.

В двух комитетах города – имущественных отношений и культуры – уже назначены ответственные за составление плана передачи самого здания собора и культурных ценностей церкви.

Ранее сообщалось, что содержание здания Исаакиевского собора в 2016 году обошлось в 173 миллиона рублей.

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Алексей Громов
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