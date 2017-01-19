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Политика

Захарченко рассказал, как воевал за Донбасс с любовью в сердце

19 Января 2017 10:01
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Захарченко признался, что воевал с любовью в сердце

Симферополь, 19 января. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко признался, что воевал, руководствуясь любовью. Об этом он заявил во время встречи с журналистами в Симферополе.

«Я боевой офицер, был несколько раз ранен в боях. Когда я стал главой ДНР, на меня было совершено не одно покушение. Но мною во всем руководила любовь», — отметил он.

Захарченко пояснил, что, идя на войну, он был преисполнен любовью к своей родине, детям, истории, языку и к своим землякам. Именно эта любовь, по словам политика, позволяет ему спокойно относится к возможности новых покушений на его жизнь, пишут СМИ.

Геннадий Плющев

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