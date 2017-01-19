Комплекс для защиты танков Т-72 и Т-90 «Арена-М» проходит испытания в России

19 Января 2017 09:57 43

Москва, 19 января. Новый комплекс активной защиты «Арена-М» для танков Т-72 и Т-90 проходит испытания в России.

Об этом рассказал генеральный конструктор научно-производственной корпорации КБМ Валерий Кашин.

Как отметил Кашин, «Конструкторское бюро машиностроения» за последнее время дважды принимало главкома Сухопутных войск генерал-полковника Олега Салюкова. Он поручил корпорации активизировать работу над комплексом активной защиты. В связи с этим, как пишет ТАСС, технология для танков Т-72 и Т-90 находится на предварительных испытаниях.

Ранее сообщалось. что модернизированные танки Т-72Б3 встанут на защиту Москвы. Соединения и воинские части Первой танковой армии, дислоцированной в Московской области, в ближайшее время получат партию модернизированных танков Т-72Б3.