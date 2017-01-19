Санкт-Петербург, 19 января. Девушка упала на пути на станции метро «Крестовский остров» в Петербурге. Обстоятельства и причины ЧП выясняет полиция.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне около 18.50 мск. По данным диспетчера подземки, 20-летняя девушка упала на пути на станции метро «Крестовский остров» в 18.47. При проверке было установлено, что пассажирка упала на пути по собственной неосторожности. У нее закружилась голова. Данные об этом подтверждают записи камер видеонаблюдения.

На место происшествия вызвали медиков. «Снималось напряжение с 18.37 до 18.50», — добавил собеседник ФАН. Девушка была госпитализирована в Мариинскую больницу.