Причины вынужденной посадки МИ-8Т выясняют следователи ЯНАО

Мыс Каменный (ЯНАО), 19 января. В ЯНАО проходит доследственная проверка по факту вынужденной посадки вертолета МИ-8Т. Об этом информирует Уральское СУ на транспорте СК РФ.

Неприятный инцидент случился днем 17 января, во время взлета у воздушного судна, которое должно было лететь в поселок Новый Порт, произошел подлом передней стойки шасси, в результате чего командир вертолета принял решение о посадке.

В итоге происшествия никто не пострадал. Все находившееся на борту 14 пассажиров были отправлены по маршруту следующим рейсом. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

