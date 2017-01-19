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Причины вынужденной посадки МИ-8Т выясняют следователи ЯНАО
Происшествия

Причины вынужденной посадки МИ-8Т выясняют следователи ЯНАО

Сегодня 9:54
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Причины вынужденной посадки МИ-8Т выясняют следователи ЯНАО

Мыс Каменный (ЯНАО), 19 января. В ЯНАО проходит доследственная проверка по факту вынужденной посадки вертолета МИ-8Т. Об этом информирует Уральское СУ на транспорте СК РФ.

Неприятный инцидент случился днем 17 января, во время взлета у воздушного судна, которое должно было лететь в поселок Новый Порт, произошел подлом передней стойки шасси, в результате чего командир вертолета принял решение о посадке.

В итоге происшествия никто не пострадал. Все находившееся на борту 14 пассажиров были отправлены по маршруту следующим рейсом. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
 

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Алексей Громов
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Житель Петербурга нашел в съемной квартире труп друга
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