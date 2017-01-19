Сирия: жители Алеппо, Латакии и Хомса получили гуманитарную помощь от РФ

Москва, 19 января. Российские военные провели акции по раздаче гуманитарной помощи на территории сирийских провинций Алеппо, Латакия и Хомс. В общей сложности среди сирийских граждан было распределено 9 тонн продуктов и предметов первой необходимости.

Большая часть гуманитарной помощи предназначалась для жителей нескольких районов города Алеппо. Кроме того, акции по раздаче гумпомощи прошли в школах Эль-Абитар и Халед-Эвен-Альвавид. В освобожденной перед новым годом от незаконных вооруженных формирований восточной части города продолжают работать созданные российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии пункты горячего питания — а также российские саперы.

Еще 1,2 тонны гумпомощи были распределены среди жителей населенного пункта Растин в Латакии, который присоединился к режиму прекращения боевых действия лишь 18 января. В пункт временного размещения беженцев в провинции Хомс были переданы детские игрушки и одежда.