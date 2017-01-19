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«Зенит-Арене» выдадут сертификат экологической безопасности до мая 2017
Спорт

«Зенит-Арене» выдадут сертификат экологической безопасности до мая 2017

Сегодня 9:56
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«Зенит-Арене» выдадут сертификат экологической безопасности до мая 2017

Санкт-Петербург, 19 января. Администрация Петербурга готовит контракт на проведение экологической экспертизы стадиона на Крестовском острове и выдачу сертификата безопасности. Как стало известно ФАН, цена вопроса — порядка 8 миллионов рублей.

Сертификат экологической безопасности объекта — одно из обязательных требований ФИФА. Причем он должен быть готов максимум за месяц до начала соревнований. Поэтому Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга сейчас готовит техническое задание, в котором обязательным условием будет выдача сертификата до мая — обычно на эту процедуру уходит полгода.

И хотя торги еще не объявлены, уже сейчас понятно, кто будет проводить эту работу — московская фирма — некоммерческое партнерство «Центр Экологической Сертификации — Зеленые Стандарты». Эта же компания выдавала подобные сертификаты спортивных объектов Сочи, строившихся к Олимпиаде-2014. 
В самой компании уверены, что проблем с «Зенит-Ареной» не возникнет, часть работы сделана в прошлом году в качестве помощи Смольного. Эксперты уверены, что до мая они успеют сделать все необходимые для сертификата экспертизы.

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Алексей Громов
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