Стало известно, почему российские банки ополчились против карты «Мир»

19 Января 2017 10:05 34

Москва, 19 января. Крупнейшие российские банки готовят письмо для главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательный перевод всех бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на карту «Мир».

Экономисты считают, что обязательные переводы на карту «Мир» разрушат существующую платежную инфраструктуру в России. Банкиры подчеркивают, что это нарушает антимонопольное законодательство.

Как передает «Коммерсант», подпись под соответствующим письмом главе ЦБ готовы поставить представители крупнейших российских банков, входящих в топ-10, в частности, «Альфа-банка», «Открытия» и «Промсвязьбанка».

Накануне сообщалось, что сотрудников бюджетных организаций России могут перевести на зарплатные карты «Мир» Национальной системы платежных карт в течение ближайших трех лет.