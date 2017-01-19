Новости Новороссии: Киев пытался завербовать жителя ЛНР, преподавателей украинского переучивают в ДНР

Новороссия, 19 января. Украинские спецслужбы пытались завербовать жителя ЛНР, покупавшего овощи на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса, учителя украинского языка в ДНР проходят курсы дополнительного образования.

Молодец-Огурец: СБУ пытались завербовать жителя ЛНР

Сотрудники украинских спецслужб вновь пытались завербовать жителя ЛНР: периодически посещавшего линию соприкосновения с целью закупки овощей мужчину заставили подписать документ о согласии работать под прикрытием на территории республики под кодовым именем Огурец. Об этом сообщило министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

Илья Щукин попал в поле зрения украинских спецслужб летом прошлого года, когда неоднократно посещал находящийся под контролем ВСУ пропускной пункт Станица Луганская с целью закупки овощей. Некоторое время назад, в очередной раз переходя линию соприкосновения на КПП, Щукин был задержан неизвестными людьми в форме без опознавательных знаков.

Под давлением гражданин ЛНР был вынужден поставить свою подпись под документом о готовности к «добровольному сотрудничеству» с СБУ, после чего ему в насмешку был присвоен оперативный псевдоним «Огурец» и поставлено первое задание — сбор сведений о бойцах луганского ополчения. После возвращения домой Щукин незамедлительно сообщил властям об инциденте.

Как отмечает МГБ, это уже далеко не первый за последнее время случай, когда жители республики, пересекающие линию соприкосновения, становятся объектами принудительной вербовки со сторону СБУ. Наиболее часто подобные факты фиксируются на украинском КПП Станица Луганская.

Учителя украинского языка в ДНР меняют специальность

240 учителей украинского языка и литературы в Донецкой народной республике получат в 2017 году дополнительную квалификацию для преподавания русской словесности. Об этом сообщило министерство образования и науки ДНР.

16 января в Донецком республиканском институте дополнительного педагогического образования (РИДПО) начались курсы переквалификации для учителей украинского языка и литературы, которое получат дополнительное образование по направлению «Филология. Русский язык и литература». К занятиям уже приступили 120 педагогов из разных районов республики, через две недели начнется обучение второй группы также из 120 преподавателей.

Курсы дополнительного образования займут 10 месяцев, занятия проходят в очно-заочной форме.

Как ранее заявляло министерство образования, дополнительная подготовка требуется педагогам по причине того, что количество часов изучения русского языка в донецких школах существенно увеличилось за счет сокращения курса украинского.

Установлен истинный возраст луганской филармонии

Неожиданную находку сделали сотрудники Луганской академической филармонии, обнаружив документы, которые позволили установить точный возраст старейшего учреждения культуры в ЛНР. Об этом сообщила директор филармонии Вера Геций.

Часть архива учреждения, в том числе и документы о создании филармонии, считалась утерянной в годы Великой отечественной войны. Самым ранним из имеющихся документов до последнего времени считалось постановление 1945 года о восстановлении Ворошиловградской филармонии. Им-то и руководствовалась администрация учреждения, проведя в 2013 году празднования 70 лет со дня основания филармонии.

Однако недавно были обнаружены копии заметок из газеты «Ворошиловградская правда», которые доказывают, что заведение было основано в 1938 году без указания точной даты.

Сообщается, что изначально филармония не имела своего помещения и функционировала на базе Театра оперы и балета (нынешнего Республиканского дворца культуры). В последних числах августа 1938 года филармония временно переехала в освободившееся после окончания циркового сезона здание в саду первого мая, а с наступления холодов была переведена в ДК им. Ленина. Наконец в конце ноября учреждение получило помещение в клубе им. Пархоменко. Заметки подтверждают, что за месяцы переездов из учреждения в учреждения артисты филармонии продолжали активную концертную деятельность.

Таким образом, в следующем году филармония отметит 80-летний юбилей.