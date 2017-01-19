Плотницкий призвал объединить русских в одно государство

19 Января 2017 09:50 47

Симферополь, 19 января. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий призвал объединить русских в одно государство, чтобы сделать страну непобедимой и счастливой.

В Симферополе на митинге, посвященном 363-летию Переяславской рады, Плотницкий заявил, что верит, что «по примеру Богдана Хмельницкого, все мы должны начать воссоединять русские земли, воссоединять русский мир, делать нашу страну непобедимой и счастливой».

При этом глава ЛНР отметил, что народные республики будут стремиться к повторению Переяславской рады. По его мнению, идею воссоединения Донбасса с Россией на Украине поддержат больше половины населения, сообщает РИА Новости.

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Как сообщалось ранее, делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова.