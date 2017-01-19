Житель Петербурга нашел в съемной квартире труп друга

Санкт-Петербург, 19 января. Житель Санкт-Петербурга наткнулся на труп друга в съемной квартире.

Как рассказали в правоохранительных органах города, накануне тревожное сообщение поступило от врача скорой помощи. Бригада медиков констатировала смерть уроженца Екатеринбурга 1993 года рождения в одной из квартир дома по улице Можайская.

Тело скончавшегося друга нашел в трехкомнатной квартире уроженец Свердловска, снимающий квартиру.

Труп отправлен в бюро судебно-медицинской экспертизы. Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что петербуржец наткнулся в квартире на труп отца и расчлененную незнакомку.