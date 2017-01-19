Студентка СПбГУ стала жертвой извращенца в подъезде

Санкт-Петербург, 19 января. Неизвестный извращенец напал ранним утром на студентку СПбГУ в подъезде жилого дома на улице Льва Толстого.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел 15 января около 05.00. «Мужчина повалил девушку на пол и совершил насильственные действия сексуального характера», — рассказал источник в полиции, уточнив, что злоумышленник трогал половые органы студентки. После этого, по словам девушки, извращенец убежал.

Она уточнила, что нападавший не пытался ее ограбить. На вид преступнику около 35 лет, рост 170 см, был одет в темную одежду, добавила пострадавшая.