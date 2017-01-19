Сирия сегодня: Алеппо вновь под огнем, «Ахрар аш-Шам» не едет в Астану

Сирия, 19 января. «Умеренные» обстреливают Алеппо. Группировка «Ахрам аш-Шам» отказалась от участия в мирном урегулировании кризиса. Китай отправит дополнительную гуманитарную помощь. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Алеппо покоя не дает

По информации сирийских средств массовой информации, боевики группировки «Нуреддин аз-Зинки», которые причисляют себя к так называемой «умеренной оппозиции», обстреляли западные кварталы Алеппо. Сообщается, что десятки снарядов разорвались в жилых кварталах города. Данные о погибших и раненых не поступают.

Отметим, что незаконного вооруженное формирование «Нуреддин аз-Зинки» в основном состоит из радикалов, которых страны Запада и ряд арабских стран, в частности Саудовская Аравия и Катар, считают «умеренной оппозицией». Как раз боевики этой организации в июле 2016 года на окраине Алеппо отрезали голову девятилетнему мальчику из Палестины, обвинив его в пособничестве Сирийской арабской армии (САА). Видео казни попало в Интернет и вызвало общественный резонанс.

Напомним, в декабре правительственным силам удалось полностью освободить Алеппо от боевиков различных террористических группировок, в частности от «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). На данный момент идет активное восстановление города.

Помощь от Китая

Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью в Женеве, Китай собирается выделить дополнительные 200 миллионов юаней (29,2 миллиона долларов США) в качестве гуманитарной помощи для сирийских беженцев. По словам китайского лидера проблема с международным терроризмом и кризис с беженцами очень тесно связаны с геополитическими конфликтами.

По мнению Си Цзиньпина, все стороны должны стремиться к мирному урегулированию вооруженного противостояния путем консультаций и других форм. Он отметил, что Организация Объединенных Наций в таких вопросах имеет посредническую роль.

«Ахрам аш-Шам» не едет в Астану

«Умеренная» вооруженная группировка «Ахрам аш-Шам» подтвердила, что отказывается принимать участие в переговорном процессе по Сирии в Астане, которое состоится 23 января. Свой отказ командование боевиков объяснило «невыполнением режима прекращения боевых действий», также выразив крайнее недовольство участием Российской Федерации в качестве стороны-гаранта договоренностей.

В свою очередь в «Ахрам аш-Шам» не считают изменниками группировки, которые все-таки решили участвовать в переговорах. Заметим, что «Ахрар аш-Шам» принимала участие в консультациях «умеренной оппозиции» в Анкаре, в итоге была создана единая делегация.

Напомним, ранее участвовать в единой делегации сирийской оппозиции дали согласие около 28 незаконных группировок, среди которых даже исламистский альянс «Джейш аль-Ислам». Дамаск также примет участие в переговорах.

Как писала «Газета.Ru», в турецкой провинции Шанлыурфа сотрудники правоохранительных органов задержали сирийского гражданина Абуда Маххо, который работал курьером в террористического квазиобразования «Исламское государство» (запрещена на территории России).