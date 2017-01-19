Школьный автобус врезался в фуру с картофелем в Индии, погибли 18 детей

Лакхнау (Индия), 19 января. В штате Уттар-Прадеш, расположенном в Индии, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и фуры. Об этом сообщают местные СМИ.

В результате столкновения погибли по меньшей мере 25 человек, среди которых было 18 учеников. В результате страшной аварии пострадали полсотни человек. По информации индийских СМИ, автобус с детьми направлялся в школьное учреждение, но по дороге столкнулся с фурой, которая перевозила овощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины трагедии.

Напомним, как сообщала Газета.Ru, накануне автобус с учениками перевернулся в турецкой провинции Конья, в результате автокатастрофы погибли два человека.