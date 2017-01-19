Pixar показал скрытую связь между своими мультфильмами

Москва, 19 января. Видеоролик от Pixar, рассказывающий о связи между собой различных творений студии, был выложен в Facebook, и за короткое время набрал около 2,5 млн просмотров.

Как оказалось, анимационные фильмы, произведенные студией в разное время, связаны между собой, то есть героя одного из мультфильмов в том или ином обличье, пусть и несколько секунд можно увидеть в совершенно другой картине.

В ролике, хронометраж которого чуть более 2,5 минут, в режиме нон-стоп можно увидеть кадры из полюбившихся анимационных фильмов, и с удивлением узнать о том, о чем раньше и не догадывались.

Так на видео есть отрывки из «Головоломки», «Корпорации монстров», «Храброй сердцем», «Тачек», «Вверх!», «Суперсемейки», «ВАЛЛ-И», трилогии «История игрушек», и других творений Pixar.

