Шойгу высоко оценил профессионализм руководства армии, ВМФ и ВКС РФ

Москва, 19 января. В ходе открытия организационно-оперативного сбора руководства российских Вооруженных сил министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что профессиональный уровень подготовки военного командования в России существенно повысился. Тем не менее, подготовленность российского командования можно и нужно повышать и далее.

«Профессиональный уровень генералов, адмиралов и офицеров значительно повысился. Возросло качество решения задач органами военного управления и войсками. Совершенствуется полевая, воздушная и морская выучка. Подтверждением этому служит операция в Сирии», — объявил Шойгу.

В настоящее время, отметил он, армия и флот решают все более сложные задачи, в ходе решения которых от командного состава требуется постоянное напряжение сил и способность к детальному анализу обстановки.

Напомним, в ходе своего выступления глава оборонного ведомства предложил начать сборы с рассмотрения актуальности военного и руководящего опыта маршала Советского Союза Георгия Жукова, усилиями которого во многом была обусловлена победа СССР над нацистско-фашистской Германией в ходе Великой Отечественной войны.