Двое подозреваемых в убийстве российского посла арестованы в Турции

Анкара, 19 января. Полиция Турции арестовала двух человек по подозрению в убийстве российского посла Андрея Карлова. Речь идет о сотруднике полиции Серджан Башаре и бизнесмене Энес Асиме Силине.

Согласно предварительным данным, Башар является активистом запрещенной в Турции организации FETO, за которой стоит исламский проповедник-оппозиционер Фетхуллаха Гюлен. Следствие полагает, что Башар набирал участников организации из Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире. Примечательно, что в той же школе в свое время обучался убийца российского посла Мевлют Алтынташ.

Напомним, что Андрей Карлов был убит 19 декабря прошлого года в Анкаре. Его убийца под видом охранника проник на выставку в музее современного искусства, которую должен был открыть дипломат, и произвел несколько выстрелов в спину Карлова, отчего посол скончался на месте. Сам террорист был ликвидировать органами безопасности Турции.