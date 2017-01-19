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Новороссия

Глава ЛНР Плотницкий: Луганск никогда не вернется в состав Украины

19 Января 2017 09:36
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Глава ЛНР Плотницкий: Луганск никогда не вернется в состав Украины

Луганск, 19 января. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о невозможности возвращения территории республики под контроль Киева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

По словам Плотницкого, ЛНР состоялась как республика. На сегодняшний день, по мнению главы, это самостоятельное и независимое государство.

«Если у кого-то еще возникают сомнения, то заявляю во всеуслышание: мы никогда не вернемся в Украину!», — подчеркнул он. Плотницкий также добавил, что республика готовится к возврату «в родной дом – Россию, Русский мир». Он объяснил, что жители Донбасса, как и население Крыма, выразили свою волю на референдуме 12 мая 2014 года. По его мнению, народ «ежедневным подвигом противостояния украинской агрессии подтверждают свой выбор».

Ранее сообщалось, что ЛНР раскрыла планы Киева и США против РФ. 

Алия Шарафутдинова

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