Глава ЛНР Плотницкий: Луганск никогда не вернется в состав Украины

19 Января 2017 09:36 48

Луганск, 19 января. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о невозможности возвращения территории республики под контроль Киева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

По словам Плотницкого, ЛНР состоялась как республика. На сегодняшний день, по мнению главы, это самостоятельное и независимое государство.

«Если у кого-то еще возникают сомнения, то заявляю во всеуслышание: мы никогда не вернемся в Украину!», — подчеркнул он. Плотницкий также добавил, что республика готовится к возврату «в родной дом – Россию, Русский мир». Он объяснил, что жители Донбасса, как и население Крыма, выразили свою волю на референдуме 12 мая 2014 года. По его мнению, народ «ежедневным подвигом противостояния украинской агрессии подтверждают свой выбор».

Ранее сообщалось, что ЛНР раскрыла планы Киева и США против РФ.