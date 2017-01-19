Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на встречу с избранным главой США Дональдом Трампом в ближайший месяц. Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны Белого дома. Корреспондент Федерального агентства новостей попытался разобраться, как после инаугурации Трампа будут развиваться отношения между Киевом и Вашингтоном.

По словам Порошенко, Киев пользуется решительной двухпартийной поддержкой в США. Он абсолютно уверен, что продолжение сотрудничества Киева и Вашингтона будет очень эффективным. Свой визит в Вашингтон Петр Алексеевич запланировал уже на февраль. Аудиенцию ему пока не назначили, но Порошенко не унывает и надеется на личную встречу с Трампом, с которым общался по телефону после оглашения результатов президентских выборов в США. «Для меня это будет большим удовольствием», — цитирует Порошенко Лента.ру.

Стоит напомнить, что Трамп, будучи кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, отказал Порошенко во встрече. Однако такой чести своего украинского «друга» удостоила кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Так возможно ли, что Порошенко удастся попасть в закулисье Белого дома или Трамп снова не пожелает видеть украинского «партнера», а тот разговор по телефону состоялся лишь благодаря хорошему настроению после оглашения результатов на выборах?

Политолог, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что делать какие-либо выводы относительно визитов или отношений двух стран до церемонии инаугурации рано.

«Избранный президент пока не приступил к реализации своей программы. Вполне возможно, что 20 января, после инаугурации, он сделает свои первые внешнеполитические ходы. Только после этого можно будет сказать более конкретно, состоится визит Порошенко в Белый дом или нет, — комментирует для ФАН Блохин. — Я считаю, что Трамп отдаст приоритет России, а не Украине. Порошенко думает, что американская внешняя политика будет идти в русле двухпартийного консенсуса: новая администрация продолжит внешнеполитический курс предыдущей, вне зависимости от того, демократы это или республиканцы».

Эксперт ФАН подчеркнул, что «Украина во внешнеполитических мыслях США занимает достаточно важно место».

«Об этом неоднократно говорил в своей книге Збигнев Бжезинский. Он писал, что Украина — главный инструмент по ослаблению России. Недавно в Киев приезжал уже бывший вице-президент США Джо Байден, который попытался успокоить Порошенко, что выбранный администрацией Барака Обамы внешнеполитический курс будет продолжен. Хотя, на мой взгляд, так утверждать не стоит. Кроме того, сын Байдена Хантер является членом правления английского холдинга Burisma, занимающегося добычей газа на Украине. Но позиция Трампа насчет Украины и Крыма довольно сложная. На мой взгляд, относительно этих двух направлений Трамп будет торговаться, поскольку у него есть более важные дела и угрозы, которым стоит уделить больше внимания, — считает эксперт. — Так как Трамп не считает, что Россия представляет экзистенциальную угрозу национальным интересам США, и намерен вовлечь РФ в антикитайский альянс (именно Китай он считает главной угрозой) и улучшить отношения с Москвой, по вопросам Крыма и того же Донбасса Трамп будет торговаться с Россией. Думаю, что Украина не будет приоритетом во внешнеполитическом курсе США».