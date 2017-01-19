FAN-TV Лента новостей
Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией
Политика

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Сегодня 12:16
43

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на встречу с избранным главой США Дональдом Трампом в ближайший месяц. Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны Белого дома. Корреспондент Федерального агентства новостей попытался разобраться, как после инаугурации Трампа будут развиваться отношения между Киевом и Вашингтоном.

По словам Порошенко, Киев пользуется решительной двухпартийной поддержкой в США. Он абсолютно уверен, что продолжение сотрудничества Киева и Вашингтона будет очень эффективным. Свой визит в Вашингтон Петр Алексеевич запланировал уже на февраль. Аудиенцию ему пока не назначили, но Порошенко не унывает и надеется на личную встречу с Трампом, с которым общался по телефону после оглашения результатов президентских выборов в США. «Для меня это будет большим удовольствием», — цитирует Порошенко Лента.ру.

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Стоит напомнить, что Трамп, будучи кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, отказал Порошенко во встрече. Однако такой чести своего украинского «друга» удостоила кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Так возможно ли, что Порошенко удастся попасть в закулисье Белого дома или Трамп снова не пожелает видеть украинского «партнера», а тот разговор по телефону состоялся лишь благодаря хорошему настроению после оглашения результатов на выборах?

Политолог, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что делать какие-либо выводы относительно визитов или отношений двух стран до церемонии инаугурации рано.

«Избранный президент пока не приступил к реализации своей программы. Вполне возможно, что 20 января, после инаугурации, он сделает свои первые внешнеполитические ходы. Только после этого можно будет сказать более конкретно, состоится визит Порошенко в Белый дом или нет, — комментирует для ФАН Блохин. — Я считаю, что Трамп отдаст приоритет России, а не Украине. Порошенко думает, что американская внешняя политика будет идти в русле двухпартийного консенсуса: новая администрация продолжит внешнеполитический курс предыдущей, вне зависимости от того, демократы это или республиканцы».

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Эксперт ФАН подчеркнул, что «Украина во внешнеполитических мыслях США занимает достаточно важно место».

«Об этом неоднократно говорил в своей книге Збигнев Бжезинский. Он писал, что Украина — главный инструмент по ослаблению России. Недавно в Киев приезжал уже бывший вице-президент США Джо Байден, который попытался успокоить Порошенко, что выбранный администрацией Барака Обамы внешнеполитический курс будет продолжен. Хотя, на мой взгляд, так утверждать не стоит. Кроме того, сын Байдена Хантер является членом правления английского холдинга Burisma, занимающегося добычей газа на Украине. Но позиция Трампа насчет Украины и Крыма довольно сложная. На мой взгляд, относительно этих двух направлений Трамп будет торговаться, поскольку у него есть более важные дела и угрозы, которым стоит уделить больше внимания, — считает эксперт. — Так как Трамп не считает, что Россия представляет экзистенциальную угрозу национальным интересам США, и намерен вовлечь РФ в антикитайский альянс (именно Китай он считает главной угрозой) и улучшить отношения с Москвой, по вопросам Крыма и того же Донбасса Трамп будет торговаться с Россией. Думаю, что Украина не будет приоритетом во внешнеполитическом курсе США».

комментарии
Алиса Яковлева
#барак обама #хиллари клинтон #дональд трамп #петр порошенко #джо байден #хантер байден #збигнев бжезинский #константин блохин
Новости партнеров
Эксклюзив

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Сегодня 12:16
39

Новости Новороссии: Киев пытался завербовать жителя ЛНР, преподавателей украинского переучивают в ДНР

Сегодня 12:16
47

Охота на ведьм: как США вышли на след программиста из РФ, подозреваемого в кибератаках

Сегодня 11:25
283

Святая простота оккупантов. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 10:19
732

Сирия сегодня: Алеппо вновь под огнем, «Ахрар аш-Шам» не едет в Астану

Сегодня 10:09
519
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу прибыл для участия в сборах военного руководства ЮВО в Ростове

12:19

Ирак: ИГИЛ в Мосуле пыталось построить самолет

12:18

Иран едет на переговоры по Сирии в Астану ради диалога между Дамаском и оппозицией

12:17

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

12:16

Новости Новороссии: Киев пытался завербовать жителя ЛНР, преподавателей украинского переучивают в ДНР

12:16

Ирак: ИГИЛ отравило воду в Мосуле трупами своих боевиков

12:13

Следователи раскрыли подробности покушения со взрывом автомобиля в Рязани

12:12

КС РФ объяснил, при каких условиях возможно удовлетворение иска по делу ЮКОСа

12:11

Мутко рассказал, сколько денег потребует адаптация «Зенит-Арены» к ЧМ-2018

12:10

Охранников меткомбината на Урале проверят после смерти трех мужчин

12:09

Убившая своих детей мать из Братска решает соцвопросы в администрации города

12:08

ФАС уличила газету «Метро» в публикации недостоверных сведений о лекарствах

12:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу прибыл для участия в сборах военного руководства ЮВО в Ростове
Читать
Закрыть