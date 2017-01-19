Киев, 19 января. Напряженная боевая обстановка сохраняется в районе населенных пунктов Широкино, Зайцево и Авдеевка, заявили представители пресс-центра так называемой АТО.

В украинском командовании сообщили о напряженной обстановке на линии фронта в Донбассе. По данным пресс-центра АТО, нарушения режима тишины фиксировались в районах Широкино, Зайцево и Авдеевки. Однако представители Киева полностью переложили за это ответственность на ополчение.

В силовых структурах ДНР опровергли все обвинения. По данным оперативного командования, ВСУ за последние сутки атаковали не только Зайцево, но и Саханку, Коминерново, Ленинское и Октябрь на юге республики. Кроме того, под огонь украинских силовиков из Авдеевки попала и Ясиноватая. Всего киевские военнослужащие нарушили режим прекращения огня 682 раза.