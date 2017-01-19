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Политика

Аксенов: Украинцы признают Крым российским, но боятся об этом сказать

19 Января 2017 09:33
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Аксенов: Украинцы признают Крым российским, но боятся об этом сказать

Симферополь, 19 января. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что значительная часть украинцев приняла выбор крымчан и признала полуостров частью России. 

В интервью газете «Известия» Аксенов отметил, что уверен в том, что «на Украине значительная часть народа понимает и принимает выбор крымчан». Однако, по его мнению, «в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди боятся высказывать свое мнение». 

Аксенов подчеркнул также, что референдум 2014 года соответствовал уставу ООН, международным нормам, действовавшей на тот момент конституции Крыма.

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Олеся Волкова

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