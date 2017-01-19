Святая простота оккупантов. Колонка Руслана Мармазова

В сегодняшнем украинском кризисе, конечно, больше всего содержится трагических компонентов. Но хватает и нелепого, что только оттеняет суть ужаса происходящего.

Игра в Скоропадского

Публика, захватившая власть в Киеве и на периферии, до того серьезно блюдет свою сугубую «украинскость» и так старательно загоняет в нее подконтрольное население, что часто и густо ставит себя в неловкие ситуации. Что любопытно, очевидные для всякого сколько-нибудь нормального человека, но только не для тех, кто в этой дурацкой позе оказался.

Замечательно, что затяжные светско-религиозные праздники, когда, казалось бы, в пору отвлечься от профессионального упорствования в ереси украинства (этот удивительно точный термин принадлежит перу московского православного эксперта Кирилла Фролова — прим.авт.) и заняться чем-то другим, полезным и душеспасительным, наоборот только добавили еще несколько поленьев в и без того жаркий костер ненависти населения к режиму. Причем там много всего успели натворить в перерывах между застольями и походами в храмы. Но три момента выделяю отдельно. Топовые они, показательные.

Гауляйтер временно оккупированной украинскими войсками территории ДНР Павел Жебривский обязал своих подчиненных общаться только на украинском. Во время исполнения чиновничьих обязанностей, разумеется, в быту этот момент пока еще не научились контролировать. По чести сказать, не знаю, как много местных жителей входит сейчас в губернское руководство, но вряд ли уже всех заменили на выходцев из Западной Украины, верно? Местные в подавляющем большинстве говорят по-русски. То есть можете представить, что там за царство дикого суржика создается. Но даже не в этом дело.

Интересно, ему самому не грустно играть в гетмана Скоропадского из «Дней Турбиных»? Тот, если помните, сетовал, что ни один офицер его генерального штаба не умеет нормально говорить по-украински. Но когда штабисты пытались подстроиться под гетмана, получалась такая уморительная мешанина, что Скоропадский долго терпеть не мог. Видите, чему научила киевских ставленников длящаяся уже не первый год война? Ничему ровным счетом! Как упорствовали, как навязывали местным чужое, приносимое, как глумились над ними, так и продолжают. Казалось бы, ситуация и без того скверная. Стоит ли создавать дополнительные очаги напряженности? А вот стоит, оказывается. И дидуха надо ставить непременно… Как же без него?

Разметанное чучело традиций

Да, не все могут знать, что такое дидух! Это такое соломенное чучело, перекочевавшее в озорные народные забавы накануне Рождества из языческого еще культа плодородия. На Западной Украине такая штуковина — обычное дело. А вот в Одессе — что-то не вполне гармоничное.

Причем, поймите правильно, я не к тому толкую, что чем западней от речки Днепр, тем украинец идет все больше и больше склонный к языческим пережиткам. Ни в коем случае! И у русских этого добра хватает, наподобие сжигания куклы Масленицы. Просто есть какие-то, может? и не бесспорные, но традиционные для той или иной местности обычаи, игры и хороводы. А есть далекие до чрезвычайности.

Дидух, скажем, от Одессы или Донецка с Луганском именно что далек. Но никто бы на него не позарился и внимания бы не обратил, если бы чучело не было с радостью установлено теми, кого воспринимают как оккупантов. Так это одесситы еще терпеливые, ограничились тем, что разметали солому по городскому саду, где того зачем-то пристроили. Соломия Бобровская, сменившая ненадолго Михаила Саакашвили на посту руководителя Одесской области (сейчас она уже ушла в отставку), безутешно сокрушалась на всю вселенную, мол, вандалы надругались над украинскими традициями и самой культурой. Обвинила в надругательстве над дидухом не много и не мало, а Русский мир. Сложно ей, уроженке Ровно, прибывшей управлять Одессой, понять, что это лишь махонький протест был, совсем невинный, тем паче, для города, где у каждого в груди стучит пепел сожженных в Доме профсоюзов.

Старые песни впустую

А вот в Краматорск навезли народных коллективов, чтобы те на сцене в центре города приобщили аборигенов к таинству колядования. Даже из Львова специалисты прибыли, ага. В принципе, петь под дверью за угощение или пятачок — дело не злое. Но опять-таки, надо понимать, когда это уместно, а когда ни в какие ворота.

Как в сегодняшнем Краматорске должны воспринимать колядовальщиков из того же Львова? Простите, но соответственно ситуации. На представление, считай, никто и не пришел. На 150 артистов едва набралось полсотни зрителей. По три колядовальщика на одного…

Да и ладно бы, просто сделайте выводы. Так нет, республиканская пресса шум подняла, мол, что такое, как же так, злостно проигнорировали. «Неужели в Краматорске не любят Украину?» — вот прямо таким вопросом буквально и задались возмущенные киевские журналисты.

Святая простота, ей-Богу. Ну, наверное, после того, что условная Украина натворила в Донбассе, в Одессе, да и вообще по всей своей территории, вопрос о любви есть смысл отложить в дальний чулан. А как хотели? Принуждение к любви силой — штука малопочтенная, очень редко кем уважаемая.