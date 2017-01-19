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Водка «Московская» с акцизом ДНР взбудоражила Верховную раду
Украина

Водка «Московская» с акцизом ДНР взбудоражила Верховную раду

Сегодня 9:39
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Водка «Московская» с акцизом ДНР взбудоражила Верховную раду

Киев, 19 января. Водку «Московская» и пачку сигарет с акцизными марками Донецкой народной республики принесли на заседание Верховной рады. Товары собирался продемонстрировать с трибуны депутат  Игорь Лапин, однако в итоге просто передал их другим парламентариям в зале заседаний.

Особый интерес к водке и сигаретам проявили депутаты «Народного фронта» казак Михаил Гаврилюк и Юрий Тимошенко. Как пишут местные СМИ, Гаврюк рассматривал бутылку «задумчиво и с улыбкой».

По словам Лапина, водку и табачные изделия с акцизами ДНР он купил на Украине, уточняет Lenta.ru.

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Ярослава Замысловатова
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