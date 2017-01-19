В Петербурге арестовали мужчину, грозившегося взорвать «Роснефть»

Санкт-Петербург, 19 января. Полиция Петербурга задержала мужчину, который грозился взорвать «Роснефть». Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам следователей, житель Петербурга позвонил в правоохранительные органы с мобильного телефона и заявил о намерении расстрелять офис крупнейшей российской нефтяной компании из гранатомета.

Вскоре он был задержан. Полиция уверена, что мужчина сделал звонок из хулиганских побуждений. Против него было возбуждено уголовное дело и взята подписка о невыезде.