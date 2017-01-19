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Ученые рассказали об эффективном способе запоминания информации
Общество

Ученые рассказали об эффективном способе запоминания информации

Сегодня 9:23
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Ученые рассказали об эффективном способе запоминания информации

Вашингтон, 19 января. Американские ученые рассказали о новом весьма эффективном способе запоминать информацию.

Как оказалось, для того, чтобы на «отлично» усвоить полученную информацию, не надо прибегать к каким-то хитрым технологиям, а достаточно просто рассказать о полученных сведениях кому-нибудь.

Эксперименты на тему проводились над студентами, которым демонстрировались 24-секундные ролики из 40 фильмов. Испытуемым предстояло запомнить увиденное на экране, и с максимальными подробностями позднее рассказать о них.

В итоге, лучше всех с задачей справились те студенты, которые после просмотра видео пересказывали друг другу его содержимое.
 

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Алексей Громов
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