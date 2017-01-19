Российские банки пожалуются Центробанку на карту «Мир»

Москва, 19 января. Несколько крупных банков готовят письмо на имя председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту «Мир».

Финансовые учреждения нашли в таких требованиях противоречия антимонопольному законодательству. Как считают эксперты, инициатива также ограничивает граждан в использовании собственных средств.

Как пишет «Ъ», нововведение также может вызвать недовольство у самих граждан. Как рассказал главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин, выбирать и пользоваться теми или иными картами – это право самих россиян.