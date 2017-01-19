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Происшествия

Труп неизвестного мужчины в камуфляже нашли в доме Петербурга

19 Января 2017 09:26
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Труп неизвестного мужчины в камуфляже нашли в доме Петербурга

Санкт-Петербург, 19 января. Труп после пожара в доме обнаружили в Невском районе Петербурга. Об этом сообщает УМВД России по Невскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшую среду в 04.31 поступило сообщение о том, что на проспекте Обуховской обороны в доме обнаружен труп мужчины после пожара.

Сообщается, что по данному адресу на первом этаже расселенного дома был найден труп неизвестного мужчины, на вид примерно 30 лет. На мужчине был синий свитер и камуфляжные штаны. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Дана Балан

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