Юный житель Петербурга исчез после ссоры с родителями

Санкт-Петербург, 19 января. В Колпинском районе Санкт-Петербурга ищут 16-летнего юношу, ушедшего из дома после ссоры с родителями.

Как рассказали в правоохранительных органах города, в полицию обратилась женщина 1978 года рождения. Она рассказала, что накануне утром после ссоры в семье пропал ее сын. 16-летний молодой человек уехал на учебу и не вернулся.

Как отметили в полиции, ранее подросток из дома не уходил. На учете в ПДН не состоит. Поиски пропавшего продолжаются.

Ранее сообщалось, что московская полиция ищет подростка по подозрению в убийстве мальчика в квартире.