Жительница Выборга разыскивает мужа-водителя, которого избили и похитили пешеходы

Санкт-Петербург, 19 января. Правоохранители Выборга разыскивают водителя, которого избили и похитили пешеходы. О его пропаже сообщила супруга, заявили источники Федерального агентства новостей.

В полицию поступило заявление о драке в Выборге между водителем и пешеходом. По некоторым данным, мужчина за рулем Toyota Camry во избежание наезда на двух

пешеходов, врезался в столб. После этого прохожие напали на него, избили и увезли в неизвестном направлении.

Об инциденте сообщила супруга водителя. Полиция подтвердила личность похищенного. Его местонахождение в настоящий момент не установлено.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после травмирования более 40 человек при катании на ледяной горке в городе Серове на Урале.